محافظ القاهرة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ فى مدرسة المعهد الأزهرى الدينى بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى ٧٧٦٨٢٣٩ ناخب موزعين علي 1358 لجنة فرعية داخل ٦٥٢ مركز انتخابي بالمدارس.

وأكد المحافظ عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية وتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات .

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ اقتصر فقط على تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين .