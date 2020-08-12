بدءًا من الـ9 صباحًا.. رئيس "الإسكان الاجتماعي" تحدد مواعيد استقبال مكالمات العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم عودة مواعيد استقبال المكالمات بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق؛ لتصبح من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساء، طوال أيام الأسبوع، عدا يومَي الجمعة والسبت، بدلا من المواعيد السابقة التي كانت من الساعة 9 صباحًا حتى الـ5 مساءً.

وأكدت عبد الحميد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عودة مواعيد استقبال المكالمات، بالإضافة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الرابط (أضغط هنا , أضغط هنا)، يأتي تعزيزا لدور الصندوق في توفير أفضل الوسائل لخدمة العملاء، والاستمرار في المحافظة على مستويات الأداء والمتابعة مع عملاء الصندوق.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه في حالة الرغبة في أي استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: ٥۹۹۹ أو ٥۷۷۷ أو ۱۱۸۸ من أي تليفون محمول، ورقم ٠٩٠٠۷۱۱۱۷ من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحًا: 9 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومَي الجمعة والسبت.