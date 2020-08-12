شديد الحرارة على الجنوب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الخميس - الجمعة - السبت.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن طقس الخميس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 35- 25، السواحل الشمالية 30- 24، جنوب سيناء 38- 30، شمال وجنوب الصعيد 37 وحتى 40 درجة نهارًا، وتصل لـ30 درجة ليلاً.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب البلاد.

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وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 35- 25، السواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء 37- 30، شمال وجنوب الصعيد 38 وحتى 41 درجة نهارًا، وتصل لـ30 درجة ليلاً.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس السبت المقبل، حار على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 36- 25، السواحل الشمالية 30- 24، جنوب سيناء 38- 30، شمال وجنوب الصعيد 39 وحتى 42 درجة نهارًا، لتصل إلى 30 درجة ليلاً.

وأوضحت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الـ3 أيام عبارة عن ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.​