شكرا لقرائتكم خبر عن صناعية محلية.. شاهد أول عربة سكة حديد مخصصة للاجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تملك هيئة السكة الحديد عربة سكة حديد مخصصة للاجتماعات فقط تم تصنيعها محليا في ورش السكة الحديد عام 2009، إلا أنه تم لم يتم تشغيلها إلا رحلة واحدة على خط القاهرة ـ الإسكندرية في أكتوبر 2009، ومنذ حينها تم تخزينها في ورش الهيئة.

عربة السكة الحديد الوحيدة المخصصة للاجتماعات مزودة بكافة ما يتواجد في غرف الاجتماعات من شاشات LCD للعرض ومايكات ليستخدمها المشاركون في الاجتماعات، ويمكن استخدامها في عقد اجتماعات المسئولين ورجال الأعمال خلال السفر بالقطارات.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تملك عربات فاخرة ومعروفة باسم TOP VIP تقوم بشغيلها وإدارتها بمعرفتها مباشرة ضمن تركيب عربات القطارات المكيفة العاملة بنظام الـ VIP على خطوط الصعيد.

وعربات الـ TOP VIP تعتبر الأفخم فى السكة الحديد وتم تصنيعها أيضا محليا فى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية، ويتم تشغيل حاليا ضمن تركيب قطارات أرقام 2006 و2007 و2014 و2015 خلال رحلاتها اليومية والعاملة بنظام الـ VIP، حيث يتم توزيع عربة على كل قطار.

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