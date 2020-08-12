شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تحتفل بيوم الشباب: أنتم الأمل فى مستقبل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بيوم الشباب، مشيرة إلى أن الشباب يقودون مكافحة الجريمة والفساد والإرهاب، موجهة رسالة للشباب مفادها "أنتم الأمل فى مستقبل أفضل".

وقالت غادة والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر "من لبنان إلى غينيا بيساو ومن أمريكا اللاتينية إلى آسيا إلى أفريقيا، الجواب هم الشباب، إنهم يوضحون لنا الطريق إلى مجتمعات أكثر عدلاً وشمولية، حيث يقود الشباب مكافحة الجريمة والفساد والإرهاب، أنتم الأمل فى مستقبل أفضل، وإعادة البناء بشكل أفضل".

ومن جهة أخرى قدمت غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس منظمة الأمم المتحده للجريمة والمخدرات، عرضا وتقريرا أمام مجلس الأمن للمرة الثانية في خلال أسبوع.

وكانت المرة الأولى يوم 6 أغسطس، حيث تم استعراض العلاقة الوثيقة بين الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة بشكل عام وعلى مستوى العالم والإجراءات الواجب اتخاذها والتنسيق المطلوب بين الدول للتصدى لهذا الخطر الذى يتواطأ فيه خطرين جسيمين ويعملان معا لضرب الأمن والسلم ومكتسبات التنمية.

Advertisements

وعرضت كيف تستفيد الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة من بعضها البعض والأثر البالغ لوباء كورونا والذي سيكون لأثره الاقتصادي العميق المؤدي للبطاله والفقر وخاصه بين النساء والشباب والاطفال الذين يشكلون الحلقه لأضعف و الأكثر هشاشه في مجال الاتجار في البشر.

وتم استعراض الوضع التفصيلي لغينيا بيساو والتي تعاني من مشكلات سياسية عميقة و مشكلات اقتصادية و اجتماعيه ترتبط بها.

وأكدت التزام المنظمة بالاستمرار بالعمل في غينيا بيساو وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصله و زياده حجم الدعم المقدم لتدريب الأجهزة الأمنية وبرامج حمايه الموانئ والحدود.