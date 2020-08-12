شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 1163 لجنة انتخابية قبل بدء عملية التصويت بانتخابات الشيوخ بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن بمحافظة الشرقية، منذ قليل، بتعقيم وتطهير مقار اللجان الانتخابية البالغ عددها 1163 لجنة قبل بدء عملية التصويت، فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار رفع المستشفيات العامة والمركزية ومرفق الاسعاف، درجة الطوارئ لليوم الثانى من انتخابات الشيوخ للتعامل مع أي حالات طارئة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم التأكيد علي تواجد مدير المنشأة، ومن ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه، والصرف، والكهرباء، والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها، ووجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، وتكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير المستشفيات، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالتنسيق مع الشركات الموردة للأكسجين السائل لتوفير المخزون الاستراتيجي منها بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه تم التأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد علي مديرة الصيدلة، والتموين الدوائي، بوضع جدول نوبتجيات بمخازن الإمداد الدوائي، لصرف أي نواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء فترة الانتخابات، والتأكيد علي مسئولة بنوك الدم بتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ، مع موافاة المديرية بالمخزون الموجود، واي نواقص.

ولفت هشام مسعود، إلى توافر الطعوم والأمصال بجميع المنافذ، لمواجهة أي طوارئ خلال تلك الفترة، مع انعقاد غرفة الأزمات والكوارث على مدار الساعة برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية مديرى العموم "العلاجي، الوقائي، الصيدلة، الأسنان، المتوطنة، الشئون المالية والإدارية".

يذكر أن المرأة كانت متصدرة المشهد الانتخابي أمس بالمحافظة، وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن أعلى نسبة تصويت جاءت مراكز (القنايات - القرين – الصالحية الجديدة - أبو حماد – بلبيس - الزقازيق – كفر صقر) فى مراكز متقدمة فى نسب التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.

فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين 4 بالشرقية ملايين و 407 ألف و 747 ناخب وناخبة لهم حق التصويت فى الانتخابات والمشاركة والإدلاء بأصواتهم أمام 996 مركز انتخابي يتسع لـ 1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا فى قاعدة البيانات، التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسى واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد فى 124 دولة، يوم الإثنين فى تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتى جرت يومى 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردى فى 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بنى سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسى مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادى الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهى القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالى 100 مرشحا والمخصص لها فى نفس الوقت 100 مقعد.