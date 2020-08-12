شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض الدرجات اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض الدرجات حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع توقعات بفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بحلايب وشلاتين .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

Advertisements

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.

وشهد أمس الثلاثاء، انخفاض طفيف بالدرجات حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، ووصلت معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 % .

كما شهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع فرص أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية، خفيفة إلى متوسطة بحلايب وشلاتين .