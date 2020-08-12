شكرا لقرائتكم خبر عن 619 لجنة بالمنوفية تستعد لاستقبال المواطنين فى اليوم الثانى لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم التانى على التوالى تستعد االجان اللنتخابية بمحافظة المنوفية ىاستقبال (2 مليون و688 ألف 280 ناخب داخل (619) لجنة فرعية و515 مقراً انتخابياً و(1) لجنة عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستعقد على مدار يومين.

حيث تبدأ اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا

اكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدي جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والألتزام بالمسافات البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات.

كما تم تدشين مبادرة «اعرف لجنتك» الانتخابية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتوفير بيانات الناخبين من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم لمساعدتهم على أداء واجبهم الإنتخابى في الإقتراع