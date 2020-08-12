شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ :تطهير وتعقيم مقار اللجان الانتخابية ليلاً بعد انتهاء اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تابع أعمال الحملات المكبرة للتطهير والتعقيم، مقار اللجان الانتخابية بعد الانتهاء من اليوم الأول للعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020م، وذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف المحافظ، أنه تم تقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير والتعقيم في كافة اللجان بقرى ومراكز ومدن المحافظة، حرصاً على سلامة الجميع لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه‪.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، باستمرار أعمال التطهير على مدى يومي الانتخاب لتغطية كافة المقار الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، كذا بعد الانتهاء من العملية الانتخابية