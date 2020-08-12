شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «سباق الشيوخ».. والرئيس يدلى بصوته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، أمس، بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة فى مصر الجديدة.

كما شهد اليوم الأول لانتخابات «الشيوخ»، أمس، إقبالًا على التصويت من الوزراء وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، حيث أدلى «مدبولى» بصوته فى لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بالحى الحادى عشر، بمدينة الشيخ زايد فى 6 أكتوبر، ودعا جموع الشعب إلى المشاركة الفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستورى الجديد، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية.

وأدلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بصوته فى مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات بالعجوزة فى الجيزة، وشدد على ضرورة المشاركة بكثافة لضمان الاستمرار فى الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التى بدأتها الدولة، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق المزيد من التكاتف بين قوى الشعب للقضاء نهائيًا على الإرهاب الغاشم واستكمال مسيرة التنمية الشاملة فى ظل مشهد سياسى مستقر وعلاقات متوازنة مع مختلف دول العالم.

كما صوّت محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بمدرسة عباس العقاد الثانوية بمدينة نصر فى القاهرة، وحرصت الوزارة على إتاحة الفرصة لجميع العاملين للإدلاء بأصواتهم من خلال تقسيمهم لمجموعات للمشاركة أثناء أوقات العمل الرسمية.

ودعا السيد القصير، وزير الزراعة، عقب الإدلاء بصوته بلجنته بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر، جموع الشعب للنزول وممارسة حقهم الدستورى، لا سيما أن المشاركة واجب يأتى ضمن أولويات الشعب لدعم الاستقرار الذى تشهده مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأدلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بصوتها بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين فى مصر الجديدة، واطمأنت فى أثناء ذلك على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل المقر الانتخابى، والتى تم وضعها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتأكدت من تواجد الفرق الطبية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين المتواجدين، ومرور الفرق الوقائية على اللجان الانتخابية بشكل دورى.

وطمأنت «هالة» جُموع المصريين ممن لهم حق الانتخاب على سلامة مقار اللجان طبيًا ووقائيًا، بالتزامن مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس «كورونا»، لافتة إلى توافر جميع الخدمات الطبية اللازمة من فرق طبية، وسيارات إسعاف مجهزة فى محيط المقار الانتخابية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بصوته بمدرسة المقطم الرسمية لغات، وأكد أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه بلدهم، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة فى استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطى، كما صوّت الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بلجنته بمركز شباب التجمع الأول.

كما صوتت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، بلجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، وأعربت عن شكرها لكل المصريين بالخارج لحرصهم على المشاركة فى هذه النسخة من انتخابات مجلس الشيوخ، رغم ظروف تداعيات انتشار «كورونا»، مشيدة بجهد الدولة المصرية فى استحداث آليات جديدة، مثل (البريد السريع)، كوسيلة للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى للمرة الأولى؛ بهدف الحفاظ على حياة المصريين بالخارج ومنع التجمعات.

وأضافت «نبيلة» أن غرفة عمليات الوزارة لم يرد إليها أى مشكلات أو صعوبات، إنما بعض الاستفسارات من الناخبين بالخارج حول طرق التسجيل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وغيرها من الاستفسارات البسيطة، ما يعكس ذلك نجاح تجربة البريد السريع فى أولى استخداماته بالاستحقاقات الدستورية.

واطمأن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال الإدلاء بصوته بمدينة الشروق، على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعى، وعدم التكدس خارج اللجان.

وأدلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، بصوتها بلجنة المركز القومى للبحوث، ودعت الجميع للمشاركة فى هذه المسؤولية الوطنية، خاصة أن مصر عقب هذا الاستحقاق المهم تدخل مرحلة أكثر نضوجًا بعد ثورتين، لا سيما أن دور المجلس الجديد يكمل المنظومة البرلمانية.

وخلال الإدلاء بصوتها بمدرسة أبوبكر الصديق التجريبية بالشيخ زايد، قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن المجلس الجديد يأتى استكمالًا للحياة التشريعية فى مصر، ويعد تأكيدًا على نجاح الدولة بعد 30 يونيو فى بناء مؤسساتها واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لشعبها.

وأدلى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بصوته بمدرسة سيزا نبراوى الابتدائية بالتجمع الخامس، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المتبعة فى جميع اللجان عن طريق توزيع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة، منوهًا بالدور الكبير للإعلاميين والصحفيين فى دعم العملية الانتخابية للظهور بشكل يليق بمصر وشعبها.

وداخل لجنة ماسبيرو، صوّت طارق الملا، وزير البترول، مؤكدًا أن مصر تسير قدمًا فى استكمال بناء مؤسساتها السياسية والدستورية بتأسيس الغرفة البرلمانية الثانية وفق ما تفعله دول العالم، إذ يوفر مجلس الشيوخ الخبرات والكفاءات اللازمة من جميع التخصصات اللازمة لدراسة القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب وإبداء الرأى فيها، مما يخفف بدوره العبء عن كاهل البرلمان.

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وأدلى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بصوته بمدرسة ليسيه الحرية القومية فى مصر الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت اللوجستيات والإمكانيات المطلوبة لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن حقه فى الإدلاء بصوته.

كما صوتت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وأدلى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بصوته بمدرسة سيزا نبراوى الابتدائية بالتجمع الخامس، كما حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الإدلاء بصوته بلجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات فى 6 أكتوبر.

وأدلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصوته بلجنة الشهيد طيار محمد جمال فى القاهرة، لافتًا إلى أن الوطنية تعنى الالتفاف حول الوطن فى كل مناسبة تبرز قوته العسكرية أو الاقتصادية أو الديمقراطية، ورفع رايته عالية خفاقة فى الداخل أو الخارج.

كما أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بصوته بإحدى اللجان فى منطقة المعادى، وأوضح أن مجريات العملية الانتخابية تشهد حالة من الاستقرار الأمنى، غير أن أجهزة الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين.

وصوّت الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بمدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية فى العجوزة، كما أدلى محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بصوته باللجنة الفرعية رقم 321 بمعهد فتيات مصر الجديدة الأزهرى، معتبرًا أن الانتخابات تعد الركيزة الأساسية فى عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان، وأدلت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بصوتها بلجنة مدرسة الشهيد مقدم أحمد أبوالدهب فى الدقى.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة أسامة الجوهرى، سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تنفيذ القرارات الخاصة بضمان سير التصويت بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التى قد تواجه ‏المواطنين، والتعامل مع أى مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها.

وأضاف «الجوهرى» أن الغرفة تتولى التنسيق بشكل دورى بين المحافظات كافة وبعضها البعض ومتابعة عملية الانتخابات لحظة بلحظة، لافتًا إلى أنها متصلة بـ27 غرفة عمليات فرعية عبر شبكة (الفيديو كونفرانس)، ومجهزة بجميع أجهزة ‏الاتصال اللازمة، كما أن لديها فرق رصد ميدانى منتشرة على مستوى المحافظات.

وتتلقى الغرفة شكاوى الناخبين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم المختصر (16528)، وتعمل على حلها بشكل سريع.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً، أمس واليوم، على أن تعلن النتيجة العامة وتنشر بالجريدة الرسمية، 19 أغسطس الجارى، وتجرى الإعادة للمصريين بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر المقبل، وبالداخـل يومى 8 و9 سبتمبر المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية فى موعد أقصاه 16 من الشهر ذاته.