كورونا في 24 ساعة| العالم يتجاوز 20 مليون إصابة وانخفاض طفيف في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوزت 20 مليون حالة.

وأوضحت أن هناك أكثر من 5 ملايين حالة تم تسجيلها في الولايات المتحدة من بين 20 مليونا وألف و19 حالة عالميًا يشكلون أكثر من ربع عدد الحالات المصابة في العالم، وجاءت البرازيل والهند في المركزين التاليين بـ3 ملايين و2.2 مليون إصابة على التوالي.

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كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 168 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 24 حالة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

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ألمانيا تحذر من السفر إلى مدريد وبر إسبانيا

هيئة الدواء: بدء تصنيع عقار "فافيبرافير" بمصر لعلاج مصابي كورونا

العالم يتجاوز 20 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية تشدد على اتباع آليات صارمة بعد إعلان روسيا التوصل للقاح

فرنسا تعتزم تمديد الحظر على التجمعات في ظل ارتفاع إصابات كورونا

عودة مستشفيات العزل.. هل نقترب من موجة ثانية لكورونا في مصر؟

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