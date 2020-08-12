شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «النواب» في شبرا الخيمة: إقبال المرأة يستحق منحها لجميع حقوقها غير منقوصه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بمدرسة الشهيد أحمد الخولى بمقر دائرته الانتخابية شبرا الخيمة وطالب «متحدث النواب» في تصريحات للصحفيين المواطنين المشاركة بايجابية في هذه الانتخابات معربا عن ثقته التامة في ان المصريين سيمارسون حقهم الدستورى في اختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ.

وأشاد «حسب الله» بالإقبال الكثيف من المرأة المصرية والشباب المصرى على المشاركه مؤكدا ان المرأة المصرية تستحق كل الاهتمام ومنحها لجميع حقوقها غير منقوصة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

مؤكدا ان المصريين الذين ضربوا اروع الأمثلة في المشاركة في صنع مسقبل وغد مشرق لمصر خلال مشاركتهم التي أبهرت العالم كله في ثورة 30 يونيو عام 2013 قادرون على حسن اختيار ممثليهم داخل مجلس الشيوخ.

كما وجه الدكتور صلاح حسب الله التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على الاعداد والتنفيذ الجيد لهذه الانتخابات والالتزام الحقيقي بالتدابير والاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.