شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: بدء مد شبكات الغاز الطبيعي لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، وذلك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سيناء للغاز المنفذة للمشروع، حيث وقع العقد المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة، والمهندس محمود أنور رئيس شركة سيناء للغاز المنفذة للمشروع.

وبموجب العقد، سيتم البدء في تنفيذ المشروع من خلال شركة سيناء للغاز التي ستقوم بتنفيذ الشبكات الأرضية الرئيسية للغاز الطبيعى بالمنطقة بإجمالى أطوال 35 كم وأعمال المأخذ من خط شركة جاسكو بالشبكة القومية للغاز الطبيعى والخط الرئيسى المغذى لمحطة تخفيض ضغط الغاز المقرر تنفيذها بسعة 80 ألف متر مكعب غاز في الساعة.

وأكد «الملا»، عقب توقيع العقد، أن الغاز الطبيعى هو شريان تنمية ورافد مهم للنمو الاقتصادى والصناعى وجذب الاستثمارات وزيادة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تمضى قدماً في تعظيم الاستفادة من الغاز لتحقيق رؤية الدولة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية بشكل مستدام خاصة مع توافر موارده بشكل كبير.

وأضاف أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية يأتي في اطار مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ محاور استراتيجية الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء والتي تعد تنمية منطقة شرق بورسعيد احد ركائزها ودعم خطط التنمية والاستثمار من خلال التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعى كمصدر مهم للطاقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يكتسب في هذا الاطار بعداً قومياً مهماً يحتم ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين قطاع البترول والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لسرعة تنفيذ المشروع ووضع كافة الجهود والامكانيات من أجل إنجازه في وقت قياسي في ظل أهميته في استكمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

ومن جهته، أكد المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أهمية الاتفاقية واعتبارها خطوة جديدة ناجحة تضاف لمنطقة شرق بورسعيد بشكل خاص وللمنطقة الاقتصادية عامة، مشيراً إلى أن المنطقة تتعاون مع شركة سيناء للغاز لسرعة الإنتهاء من تنفيذ مد وتوصيل شبكات الغاز وملحقاتها بالتزامن مع علميات تجهيز منطقة شرق بورسعيد بالبنية التحتية والانتهاء من عمليات تحسين التربة وذلك ضمن الخطة الخمسية للمنطقة 2020-2025 والتي ستشهد تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، منوهاً على أن شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق هي استشاري المشروع والمسؤولة عن استلام الأعمال وصيانتها وهو ما يعد أمراً محفزاً للمستثمر ويعطي المستثمر ثقة في جدية المنطقة في دعم الاستثمار وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المستثمر.

ومن المخطط مع بدء تشغيل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد أن تبدأ العمل بالغاز الطبيعى بشكل فورى مما يسهم في تحقيق التشغيل الاقتصادى الآمن وتوفير مقومات تنافسية للمنطقة ودعم البعد الاقتصادى من خلال استخدام الغاز الطبيعى كمصدر طاقة نظيف واقل تكلفة من المنتجات البترولية السائلة وتوفيرها لاوجه استخدامات أخرى للاستهلاك المحلى.

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حضر مراسم التوقيع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات واللواء محمد عبدالعزيز براية نائب رئيس الهيئة، ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة والمهندس مجدى صالح العضو المنتدب لشركة المنطقة الاقتصادية للمرافق.