شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استئناف امتحانات الدبلومات الفنية اليوم.. ولا تعارض مع انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات طلاب الدبلومات الفنية التحريرية تستأنف اليوم الأربعاء 12 أغسطس الجارى وغدا الخميس 13 أغسطس وهو آخر يوم في الامتحانات بعد توقفها أمس الثلاثاء حسب جدول الامتحانات. وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريح لـ"الخليج 365": لا يوجد تعارض بين الامتحانات وانتخابات مجلس الشيوخ حيث تجرى الانتخابات في مدارس ليس بها امتحانات حيث سبق التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات بهذا الخصوص منذ البداية. كان نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أكد فى تصريح خاص إنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية نهاية الشهر الجارى وبحد أقصى بداية سبتمبر المقبل. وأضاف أن أعمال تقدير الدرجات سوف بدأت السبت المقبل 8 أغسطس، وتستمر لحين انتهاء من تصحيح ومراجعة وتقدير كافة الدرجات. Advertisements أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أعمال تقدير الدرجات لطلاب تتم داخل 90 مقر تقدير ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة. وأوضحت الوزارة أنه يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: استئناف امتحانات الدبلومات الفنية اليوم.. ولا تعارض مع انتخابات الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.