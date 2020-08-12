شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب 12 كلية بجامعة القاهرة يواصلون اليوم امتحانات السنوات النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طلاب 12 كلية بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، إجراء امتحانات الفرق النهائية، وسط إجراءات مشددة من فيروس كورونا المستجد، وهى كليات الزراعة والأسنان وطب وعلاج طبيعى والصيدلة واقتصاد والآثار والتمريض والعلوم والطفولة المبكرة والهندسة والتجارة. وتجرى امتحانات السنوات النهائية بجامعة القاهرة وفقًا لخطة شاملة أشرف عليها مباشرة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعى لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة فى الفرق النهائية والدراسات العليا نحو 80 ألف طالب وطالبة.

ويتابع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الإلكترونية وبالتنسيق مع العمداء ولجان الطوارئ بالكليات واللجنة الطبية العليا.

وتلتزم كليات جامعة القاهرة، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية، باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعى والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا فى كل الأماكن التى تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعى وفى الكليات للتعامل الطبى السريع مع أى حالة اشتباه.