شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المقاعد الفردية بكل دائرة بانتخابات الشيوخ فى 27 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أمس الثلاثاء أولي أيام التصويت بالداخل بانتخابات أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية التي اجريت عام 2019، لتعيد نظام الغرفتين إلى الحياة النيابية من جديد، ويُشكل مجلس الشيوخ فى ضوء القانون رقم 141 لسنه 2020 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من المقاعد.

ومن المتوقع أن يختار الناخب في بطاقة اقتراع النظام الفردى عدد من المرشحين مساوى لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، وفى بطاقة اقتراع نظام القائمة أن يأشر على خانه انتخب أو لا انتخب.

ونستعرض في هذا الإطار التفاصيل الكاملة لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية والتى يجب على الناخب اختيار مرشحين مساوين لها، وذلك على مستوى الـ27 دائرة انتخابية.

الدوائر الفردية علي مستوي الجمهورية

1- دائرة محافظة القاهرة

عدد المقاعد : 10

2- دائرة محافظة القليوبية

عدد المقاعد : 6

3- دائرة محافظة الدقهلية

عدد المقاعد : 6

4- دائرة محافظة المنوفية

عدد المقاعد : 4

5- دائرة محافظةة الغربية

عدد المقاعد : 5

6- دائرة محافظة كفر الشيخ

عدد المقاعد : 3

7- دائرة محافظة الجيزة

عدد المقاعد : 8

8- دائرة محافظة الفيوم

عدد المقاعد : 3

9- دائرة محافظة بني سويف

عدد المقاعد 3

10- دائرة محافظة المنيا

عدد المقاعد 5

11- دائرة محافظة أسيوط

عدد المقاعد 4

12- دائرة محافظة الوادي الجديد :

عدد المقاعد 1

13 - دائرة محافظة سوهاج

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عدد المقاعد 5

14 - دائرة محافظة قنا

عدد المقاعد 3

15- دائرة محافظة الأقصر

عدد المقاعد 2

16 - دائرة محافظة أسوان

عدد المقاعد 2

17 - دائرة محافظة البحر الأحمر

عدد المقاعد 1

18- دائرة محافظة الشرقية

عدد المقاعد 7

19 - دائرة محافظة دمياط

عدد المقاعد 2

20- دائرة محافظة بورسعيد

عدد المقاعد 1

21- دائرة محافظة الإسماعلية

عدد المقاعد 1

22- دائرة محافظة السويس

عدد المقاعد 1

23- دائرة محافظة شمال سيناء

عدد المقاعد 1

24 - دائرة محافظة جنوب سيناء

عدد المقاعد 1

25 – دائرة محافظة الاسكندرية

عدد المقاعد 7

26 - دائرة محافظة البحيرة

عدد المقاعد 7

27 - دائرة محافظة مرسي مطروح

عدد المقاعد 1