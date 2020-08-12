شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر بمدينة الخصوص (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخصوص من ضبط سيارة نقل محملة بـكميات مية كبيرة من علب السجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لعدم وجود علامة مائية عليها كان اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص تلقى إخطارا من مدير إدارة الأمن بمجلس المدينة بتمكن أفراد أمن الوحده من ضبط سيارة نقل محملة بـكميات كبيرة من السجائر مختلفة الماركات بدون علامة مائية مهربة جمركيا ومجهولة المصدر أثناء تواجدها أمام مبنى مجلس مدينة الخصوص وعلى الفور تم ضبط السيارة وتم إبلاغ مباحث التموين وقسم شرطة الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. سيارة نقل محمله بالسجائر فى الخصوص سيارة نقل محمله بالسجائر فى الخصوص سيارة نقل محمله بالسجائر فى الخصوص الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر بمدينة الخصوص (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.