شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «النواب»: علاقتنا بمجلس الشيوخ وطيدة ومتفائلون بشراكة حقيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن علاقة «النواب» بمجلس الشيوخ تكاملية ووطيدة ومتفائلون بشراكة وتوأمة حقيقية.

وأضافت «عازر» خلال حوارها ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة «TeN»، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن سيكون هناك نقاشات واسعة بين الغرفتين التشريعيتين، وتبادل وجهات النظر، ورؤية متخصصة للقوانين.

ولفتت إلى أنه في السابق كان مجلس النواب يوجه القوانين لمجلس الدولة، وذلك خطأ دستوري ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما سيتغير كليةً بانتخاب مجلس الشيوخ.