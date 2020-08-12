شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الثلاثاء، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في 8 مدن على مستوي القليوبية، هي مدن الخانكة والقناطر الخيرية، وبنها وشرق وغرب شبرا الخيمة، وطوخ وقليوب وقها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة، أن حي غرب شبرا الخيمة سجل اليوم الثلاثاء أعلى معدلات في الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور وشبين القناطر وكفر شكر أي حالات إصابة جديدة.

وسجلت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الثلاثاء الأرقام الأتية: مركز ومدينة الخانكة 722 حالة إصابة، والعبور 173 حالة، والقناطر الخيرية 623 حالة إصابة، وبنها 2203 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1187 حالة، وغرب شبرا 1176 حالة إصابة، وشبين القناطر 727 حالة، وطوخ 971 حالة إصابة، وقليوب 675 حالة إصابة ومدينة قها 46 وكفر شكر 423 حالة إصابة.