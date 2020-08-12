شكرا لقرائتكم خبر عن «جولات الدرجات» أحدث طرق التحفيز في الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجموعة من الشباب بعمل مسيرات بالدراجات لتحفيز المواطنين على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالشيخ زايد، حيث أكد أحد الشباب أنهم حرصوا على تشجيع المواطنين للمشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك مردودا كبيرا من قبل المواطنين معهم، وهناك تقبل للفكرة وتوجه عدد كبير من المواطنين للتصويت في اللجان بعد تحفيزهم لهم خلال المسيرات.

وانطلقت صباح اليوم ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل جمهورية مصر العربية، وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت في اليوم الأول من أيام الاقتراع، في تمام التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية تبدأ العمل في التاسعة صباحا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس. وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.

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