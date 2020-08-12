شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: عدوي فيروس كورونا لا تنتقل من مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الفيروس المسبب ل كوفيد_19 يمكن أن يستمرّ في مياه الشرب.
وأضافت المنظمة: «في حين وجدت بعض الدراسات شظايا الحمض النووي الريبي في مياه الصرف الصحي ولكن ليس الفيروس المعدي».
وأشارت المنظمة، إلى أن المنظمة تتابع كل ما يستجد حول عدوي فيروس كورونا، والتجارب التي يتم إجراؤها على عدد من اللقاحات المحتملة لعلاج فيروس كورونا.
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