شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: عدوي فيروس كورونا لا تنتقل من مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الفيروس المسبب ل ⁧كوفيد_19‬⁩ يمكن أن يستمرّ في مياه الشرب.

وأضافت المنظمة: «في حين وجدت بعض الدراسات شظايا الحمض النووي الريبي في مياه الصرف الصحي ولكن ليس الفيروس المعدي».

‏وأشارت المنظمة، إلى أن المنظمة تتابع كل ما يستجد حول عدوي فيروس كورونا، والتجارب التي يتم إجراؤها على عدد من اللقاحات المحتملة لعلاج فيروس كورونا.