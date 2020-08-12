شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يخص السيارة المجهزة لذوى الإعاقة فى القانون الجديد.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة، الخاصة بالدمج فى المجتمع بصورة كاملة، والإعفاءات الخاصة بالسيارات المجهزة، وفيما يلى نستعرض آليات إعفاء السيارات الخاصة بذوي الإعاقة من الضريبة وشروط التصرف فيها أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له.

ووفقا للقانون، تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة، المقررة عليها وذلك بالشروط المقررة فى البند 3 من هذه المادة والذي ينص على:

تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد الطبية والتعليمية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية واجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها الخاصة بالأشخاص ذوى الغعاقة، إذا كان مستوردها شخصا ذوى إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.

على أن يكون الاعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات.

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذو الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

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أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صورة التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائى أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية في هذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذلك جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.