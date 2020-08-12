شكرا لقرائتكم خبر عن هيرتفوردشاير الإنجليزية تفتح باب القبول بالعاصمة الإدارية بحد أدني 85% للصيدلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت إدارة جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية، أن فرعها التعليمى المستضاف بالعاصمة الإدارية الجديدة في مؤسسة جلوبال الجامعية، قام بفتح باب التسجيل الالكترونى للطلاب من خلال الموقع الخاص به، حيث أعلن عن خطوات التقديم الالكترونية التي تتم من خلال موقعها الإلكتروني www.gaf.edu.eg.

ويقوم الطالب الراغب في التسجيل بفتح حساب على الموقع وتحميل البيانات والشهادات والأوراق المطلوبه للتقديم على أن يتم مراجعه الأوراق والشهادات من مكتب القبول بالجامعة الأم في انجلترا والتسجيل بالجامعة ويتم التأكد من قبول الطالب حين يصل الطالب ايميل بالقبول المبدئي وبكيفية استكمال الأوراق المطلوبة ودفع جزء من المصاريف لحجز مكان بالسنة الدراسية ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

وحددت إدارة الجامعه نسبة القبول بكلياتها المختلفة لتكون نسبة القبول بكلية الصيدلة بفرعيها الصيدلة الاكلينيكية 85% وعلوم الصيدلة 80٪؜ وكليه العلاج الطبيعي 80%، كلية الهندسة بفرعيها المدني والميجاترونكس 80%، و؜ لكلية علوم الحاسب الآلي 75%، وكلية إدارة الأعمال 70%، اما كلية الإعلام فحددت لها نسبة 70% بالإضافة إلى شروط القبول الاخرى التي تشترطها الجامعة الأم.

وحرصا من الجامعة على القيام بالمسئولية المجتمعية، تقدم مؤسسة جلوبال هذا العام عدة منح دراسيه، وهى منحة دراسية مجانية لعدد ٣٠ طالب من الأوائل على مستوى الجمهورية، وتقدم ايضا ٢٠ منحة بنسبة خصم ٥٠٪؜ على أسعار الجامعة على جميع سنوات الدراسة، لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع ٩٧٪ أو أكثر أو ما يعادل النسبة لشهادات ال IGCSE .

كما تقدم الجامعة منح التفوق الأكاديمي لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية بنسبة خصم تصل إلى ٢٠٪؜ على أسعار الجامعة لوقت محدود.

وتعد جامعة هيرتفوردشاير من الجامعات المصنفة عالمياً وقد حصلت على المركز رقم ٢٥٠ ضمن الجامعات الناشئة على مستوى العالم حسب موقع تايمز هاير اديوكيشن مما يجعلها الاختيار الأمثل للتعليم داخل مصر وبشهادة أجنبية كالدارسين في الخارج.

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