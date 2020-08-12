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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس ثاني أيام الانتخابات «درجات الحرارة بالمحافظات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية .
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 78 – 32 )، السواحل الشمالية ( 80 – 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 40 – 18 ) .
ويمكن التعرف على درجات الحرارة على مختلف محافظات مصر من خلال الجدول التالي :
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الوضع في مصر
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اصابات
95,666
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تعافي
53,779
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وفيات
5,035
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