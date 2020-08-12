شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل العام تشغل 3 خطوط جديدة مكيفة الهواء بـ5 و 10 جنيهات للتذكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة تشغل 3 خطوط جديدة نهاية الشهر الجارى، وجميع السيارات التي تعمل على هذه الخطوط مكيفة الهواء، وذلك ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للراكب، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأضاف رئيس الهيئة لـ"الخليج 365"، أن الخطوط الجديدة هي "النزهة الجديدة - الجامعة الأمريكية"، و"مساكن بيتشو – كورنيش النيل – المنيل – بولاق الدكرور"، و"الاميرية – المطرية – عباس العقاد – الجامعة الأمريكية"، وكلها مكيفة وسعر التذكرة بها 5 لنصف الخط و10 جنيهات للرحلة كاملة أو أزيد من نصف الخط.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام أن الخط الأول يحمل رقم 358 ويبدأ من "محطة مساكن بيتشو – شارع زهراء المعادى – طريق المعادى – نفق زهراء المعادى – شارع 306 – شارع السعودية – شارع الجزائر – ميدان العرب – شارع 77 – كوبرى شمال المعادى – شارع كورنيش النيل – شارع الروضة – شارع المنيل – شارع السراى – كوبرى الجامعة – جامعة القاهرة – شارع الدقى – شارع التحرير – شارع السودان – محطة بولاق الدكرور".

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أما الخط الثانى يحمل رقم 354 ويبدأ من "محطة الأميرية – شارع السواح – شارع المطرية – ميدان المطرية – شارع الحكم – شارع أبو بكر الصديق- شارع النزهة – ميدان السبع عمارات – ميدان الساعة – عباس العقاد – شارع مصطفى النحاس- التبة – شارع متولى الشعراوى- الحى العاشر – زهراء مدينة نصر- الطريق الدائرى – كوبرى المشير – شارع التسعين – الجامعة الأمريكية".

أما الخط الثالث يبدأ من "النزهة الجديد- شارع جسر السويس -الألف مسكن -شارع فريد سميكة -ميدان الحجاز -شارع النزهة -ميدان السبع عمارات -شارع عمر بن الخطاب -شارع الثورة- طريق القاهرة السويس- عزبة الهجانة- الطريق الدائرى- ظهراء مدينة نصر- كوبرى المشير- شارع التسعين -ينتهى بالجامعة الأمريكية"، ويعود في نفس المسار.

وكانت هيئة النقل العام بالقاهرة، تسلمت 20 أتوبيسا جديدا مكيف الهواء، يعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بأسعار مناسبة.