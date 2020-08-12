شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "حكاية الطفلة المعجزة"تعيش بأعضاء خارج بطنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة نادرة لطفلة فى بريطانيا تثير تعجب الأطباء ، "لوريل" تبلغ من العمر عامين من كامبريدج ولدت وكبدها وأمعائها خارج جسدها.
توقع الأطباء أنها لن تنجو من الولادة وعُرض على والديها التخلص منها قبل ولادتها ولكن والديها رفضا
تعانى لوريل من نتوء بارز من بطنها الصغير ويتعين على والديها لفها بضمادات لدعم أعضائها الخارجية
الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة يعاد إدخال الأعضاء في أجسامهم عند الولادة ولكن نظرًا لحجم أعضاء الطفلة الكبير
حذر الأطباء من هذه الخطوة حتى تبلغ من العمر ثلاث سنوات
تقول الأم عن حالة طفلتها لقد بدا الأمر كما لو أنها لن تنجو من الولادة لكننا لم نفقد الأمل ونفخر بها وتعتبر مصدر إلهام لنا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "حكاية الطفلة المعجزة"تعيش بأعضاء خارج بطنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.