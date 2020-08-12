شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "حكاية الطفلة المعجزة"تعيش بأعضاء خارج بطنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة نادرة لطفلة فى بريطانيا تثير تعجب الأطباء ، "لوريل" تبلغ من العمر عامين من كامبريدج ولدت وكبدها وأمعائها خارج جسدها.

توقع الأطباء أنها لن تنجو من الولادة وعُرض على والديها التخلص منها قبل ولادتها ولكن والديها رفضا

تعانى لوريل من نتوء بارز من بطنها الصغير ويتعين على والديها لفها بضمادات لدعم أعضائها الخارجية

الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة يعاد إدخال الأعضاء في أجسامهم عند الولادة ولكن نظرًا لحجم أعضاء الطفلة الكبير

Advertisements

حذر الأطباء من هذه الخطوة حتى تبلغ من العمر ثلاث سنوات

تقول الأم عن حالة طفلتها لقد بدا الأمر كما لو أنها لن تنجو من الولادة لكننا لم نفقد الأمل ونفخر بها وتعتبر مصدر إلهام لنا.