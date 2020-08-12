شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مطمئنا الأمريكيين: اتفقنا على 100 مليون جرعة لقاح كورونا من "موديرنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، خلال مؤتمره في البيت الأبيض، أن الحكومة الأمريكية ستشترى 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي من موديرنا، والذى يخضع حاليًا للتجارب البشرية فى مراحله الأخيرة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس أو ما معدله نحو 53 ألف حالة يوميا.

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وانخفضت الحالات الجديدة الآن لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل ربع الإجمالي العالمي البالغ 20 مليون حالة.