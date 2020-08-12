شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: استمرار انعقاد غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، استمرار انعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ فى المحافظات التى انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء، وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم الاستعداد الجيد لانتخابات مجلس الشيوخ من جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية سواء الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارات وكان هناك دور محدد وتشاركى بين كل الجهات وتم تحديد الاحتياجات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وتم عرضها على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتوفيرها على الفور.

وشدد شعراوى، على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات، وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة، وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت، ومراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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كما شدد شعراوى، على استمرار تعقيم وتطهير لجميع اللجان، والمرور الدورى على مدار يومى التصويت لمتابعة سير عملية التصويت، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات،

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة لها دور كبير ومحورى فى إتمام مجلس الشيوخ التى تتم على أرض المحافظات وتم تكليف جميع المحافظين بالاستعداد الجيد لها وعقد لقاءات مع سكرتيرى عموم المحافظات ومدير غرف العمليات والأزمات على مستوى جميع المحافظات واطلاعهم على الإجراءات التى يجب اتباعها للخروج بالعملية الانتخابية بصورة ايجابية مشرفة تليق باسم مصر.

ودعا اللواء محمود شعراوى أبناء الشعب المصرى بالنزول والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم واختيار الكفاءات العلمية لمجلس الشيوخ لما له من أهمية كبيرة خلال المرحلة القادمة لا تقل عن أهمية مجلس النواب من بينها مناقشة اقتراحات تعديل مواد الدستور ودراسة ومناقشة القوانين والتى يتم إحالتها من رئيس الجمهورية ومجلس النواب والسياسة العامة للدولة ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة.