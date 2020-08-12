شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات مجلس الشيوخ ولقاح روسيا.. تابع أبرز الأخبار مع محمد أسعد ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top 7 أهم القصص الخبرية التى حدثت على مدار اليوم، الثلاثاء، 11 أغسطس، والتي يقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لـ"الخليج 365" على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزه، انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، والرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في الانتخابات وأدلى بصوته، كما شارك رئيس الوزراء، والوزراء وكبار المسئولين، والبابا تواضروس، ودعوا الجميع للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وعلى جانب آخر، أظهرت لقطات جوية أظهر حجم الدمار الناتج عن انفجار مرفأ بيروت، ووزير الخارجية المصري حرص على زيارة لبنان وألتقى برئيس الدولة وكبار المسئولين، وتفقد المستشفى الطبي المصري وأكد على حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للبنان.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد أعلن عن تطوير وتسجيل أول لقاح لفيرس كورونا، وروسيا ستبدأ في إنتاجه مع بداية شهر سبتمبر، وتوزيع ملايين الجرعات مع بداية العام المقبل، وتستمر تركيا في على تحدي الجميع، وأعلنت عن استئناف نشاطها في التنقيب بمناطق شرق البحر المتوسط، أما اليونان فطالبت بعقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي لمواجهة تركيا وفرض عقوبات عليها.

Advertisements

وبعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، نشبت أزمة بين نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، والفنان الشاب أحمد فلوكس، والذي اتهم نقيب الموسيقيين بالنفاق بعد نعيه للراحل مصطفى حفناوي