شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تشديدات على جميع شركات التوزيع بسبب أزمة "سحب رصيد مسبوق الدفع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تشديدات على جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بسبب أزمة سحب رصيد العداد مسبوق الدفع نهاية كل شهر بعدد من الأحياء بمختلف المحافظات دون أى تفسير للمواطنين، وهو ما تسبب فى ارتفاع عدد شكاوى المواطنين من سحب رصيد العداد.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم فحص بعض العدادات مسبوقة الدفع بشكل عشوائى للتأكد من سلامة العداد، علاوة على فحص رصيد المواطنين والتأكد من محاسبتهم بشكل دقيق وسليم للحفاظ على حق الدولة والمواطن معا.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على أحدث أساليب التكنولوجيا وتراجع نسبة التدخل البشرى فى إصدارها، موكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدان الكهرباء مصورة ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أخطاء الفواتير أصبحت غيرة موجدة ومع ذلك لا يمكن تجاهل آى شكوى إلى مواطن ويتم فحصها ومحاسبة المخطئ أن وجد، لافتا إلى أن معظم شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء ناتجة عن عدم فهم المواطن لكيفية حساب استهلاكه الفعلى.