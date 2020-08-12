شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير 108 أصناف دوائية لعلاج الأمراض المزمنة بمبادرة الرئيس للمسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان توفيرجميع الأدوية للمرضى بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار"100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاقها في 20 يونيو الماضى.

وأشارت الوزارة ، أن الحملة توفر 108 أصناف من الأدوية المختلفة ما بين أدوية (ضغط، سكر، وسيولة، مخفضات دهون، موسعات شرايين تاجية، أدوية منظمة لضربات القلب)، وذلك من خلال 228 عيادة خارجية بالمستشفيات، و 321 وحدة صحية ومركز طبي، و 89 سيارة قوافل طبية متنقلة، بجميع محافظات الجمهورية.

ووجهت الوزارة بإدراج جميع المواطنين المستفيدين من المبادرات الصحية المختلفة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وصرف العلاج لهم من خلال قاعدة بيانات "100 مليون صحة"، بالإضافة إلى تقديم التوعية اللازمة لهم بضرورة حث أسرهم على الكشف عن الأمراض المزمنة.

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وكانت وزارة الصحة قالت إن المحافظات التي شهدت أعلى نسب في التردد على المبادرة هي (أسيوط، الجيزة، الشرقية، البحيرة، قنا، المنوفية، الدقهلية)، مضيفًا أن الفئة العمرية الأكثر ترددًا على المبادرة من 40 إلى 60 عامًا.