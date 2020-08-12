أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و24 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. التعليم: فرصة للطلاب والمعلمين للوصول لمصادر منصة Britannica من خلال بنك المعرفة الصحة: تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 24 حالة وفاة وزيرة الصحة تترأس غرفة الأزمات والطوارئ لخطة التأمين الطبى لانتخابات الشيوخ لجنة مكافحة كورونا: نتوقع ظهور موجة ثانية من الفيروس خلال فصل الشتاء هيئة الدواء: بدء تصنيع "فافيبرافير" بمصر بعد حصول 4 شركات على إخطارات تسجيل الكهرباء: مد تلقى طلبات التحويل من نظام الممارسة إلى العداد الكودى حتى 30 سبتمبر Advertisements الكهرباء: جارى فحص طلبات التحول من ممارسة لـ"كودى" لبدء التركيب وزير السياحة والآثار يصدر قرارات بإعادة تراخيص 3 فنادق بمحافظة البحر الأحمر السياحة والآثار تغلق مقر 11 شركة فى القاهرة والجيزة لمزاولة العمل السياحى بدون ترخيص صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة الأحد المقبل ولمدة 5 أيام الزراعة: صادرات الخضر والفاكهة تتخطى 3.7 مليون طن والبطاطس بالمركز الثانى

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