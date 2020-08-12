شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يلغى زيارة وزير الدفاع التركى الى بغداد احتجاجا على قصف سيدكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن العراق يرفض رفضا قاطعا ويدين الاعتداء التركي السافر في منطقة سيدكان، مؤكدة أن العراق يعتبر الهجوم التركي في سيدكان خرقا للسيادة وعملا عدائيا يخالف القوانين الدولية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل ، وسبق ذلك أن أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة "سيد كان" في إقليم كردستان ، ونوهت وزارة الخارجية العراقية، أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية، مشيرة الى أنها سنقوم باستدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وكذلك إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق المقررة يوم الخميس.

وقال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "ندين الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا من خلال طائرة استهدفت منطقة سيد كان في إقليم كردستان".

وأضاف أن "الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار، ونحن إذ نشجب هذه الأعمال العدوانية التي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء إضافة إلى ضباط من حرس الحدود الأبطال، فإننا ندعو إلى الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات .

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق عن مقتل آمري لواء وفوج باعتداء تركي في منطقة سيدكان شمالي البلاد ، فيما أضافت وزارة الخارجية العراقية، أن تكرار الهجمات التركية مدعاة لإعادة النظر في حجم التعاون بين البلدين، موضحة أن العراق يؤكد على ألا تستخدم أراضيه مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر بأي من دول الجوار.

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