شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يطمئن علي مصابي حادث تصادم سيارتي ميكروباص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين بحادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري بالطريق الصحراوي الشرقي القديم (وصلة بني حسن الشروق)، مما أسفر عن إصابة 21 شخص.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ حالة المصابين، بمستشفي المنيا العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.

رافق المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الاسعاف، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

واطمئن المحافظ على الحالة العامة للمصابين ومدي احتياجهم لاي نوع من الدعم، معربا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لهم، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بصرف إعانة عاجلة للمصابين، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية المقررة.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إنه تماثل للشفاء 5 مصابين وتم خروجهم من المستشفي، وهناك 16 حال ما زالت تتلقي العلاج ما بين اصابات خفيفة لمتوسطة عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكسور، ومن المتوقع خروجهم في القريب العاجل وفقا للتقارير الطبية.

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