شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صادرات الثوم تتخطى 31 ألف طن لجميع الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن صادر الثوم تخطت 31 ألفا و524 طنا منذ بداية الصادرات وحتى 5 من الشهر الجارى إلى جميع الأسواق العالمية، عن ما قبلة فى نفس التوقيت بلغ 24 ألفا و396 طنا، وجار الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة، موضحا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات الثوم المصدر.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن إدارة الحجر الزراعى، تواصل تكثيف اللجان الفنية فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا فى العام الحالى عن العام الماضى بنسب من 10 إلى 30%، مشير إلى أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج.

فيما تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

كانت وزارة الزراعة، أكدت إن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما فى ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التى تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أى سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التى تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية فى الأسواق العالمية.