"المهندسين": تطبيق التحول الرقمي الشامل للخدمات النقابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، لمقرر الإعلامي لنقابة المهندسين، إن النقابة تخطو هذه الفترة خطوات جديدة تحرص من خلالها على تخفيف الأعباء عن جموع المهندسين أعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن أولى هذه الخطوات هو تقديم الخدمات بأحدث الطرق الإلكترونية وذلك تماشيًا مع التوجه العام للدولة.

وأضاف "حشيش"، في بيان اليوم، أن النقابة تتجه إلى تطبيق التحول الرقمي الشامل للخدمات النقابية التي تقدم للمهندس وأسرته عن طريق منظومة البطاقات الذكية التي يستطيع المهندس من خلالها إجراء جميع المعاملات المالية والتعاملات الخدمية في أي وقت.

وتابع: "بالإضافة إلى ميكنة الخدمات النقابية لإتاحتها عبر تطبيق نقابي للهواتف المحمولة ويستطيع المهندس من خلالها أيضا إجراء جميع المعاملات والتحويلات باستخدام المحمول".

وأوضح "حشيش"، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للخطوات التي خطاها مجلس النقابة الحالي للنهوض بنقابة المهندسين والتي كان على رأسها الخطوات غير المسبوقة بملف التعليم الهندسي حيث قام المجلس الحالي بدور لم يسبق أن قامت به النقابة من قبل، حيث نجح المجلس لأول مرة بتوفيق الله في إيقاف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات ورفع الحد الأدني الذي وصل خلال السنوات السابقة إلى ٦٥٪ ليصل إلى ٨٠٪ وتم تحديد جهة مختصة بالمجلس الأعلى للجامعات من داخل لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس للمتابعة.