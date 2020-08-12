حضور مبكر للوزراء واختفاء الحبر الفسفوري.. أبرز مشاهد أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

شهد اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، ظواهر جديدة خلال عمليات التصويت للمواطنين، تمثلت في التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وعدم استخدام الحبر الفسفوري داخل اللجان، وحضور مبكر للوزراء والمسؤولين، وحمل الأعلام المصرية، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، والحرص على المشاركة الإيجابية، ومناشدة الغير بالتوجه للجان الانتخابية.

ويرصد الخليج 365 أبرز مشاهد اليوم الأول لانتخابات مجلس الشوري، والتي جاءت كالتالي:

حضور الوزراء:



تصدر حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء، المشهد منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان أمام الناخبين.

وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوته في اللحظات الأولى من فتح لجان التصويت، كما أدلى مدبولي، بصوته، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد، بعد دقائق من فتح لجان التصويت.

وشهدت لجان الانتخاب حضور مكثف بعد فتحها في تمام الساعة التاسعة من قبل الوزراء، كان أبرزهم وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

أعلام وهتافات وزغاريد:

تصدرت وصلات الرقص والزغاريد ورفع الأعلام المشهد في اليوم الأول من الانتخابات؛ ففي القاهرة، وبالتحديد في حي شبرا الخيمة وروض الفرج رقصت مجموعة من الفتيات على أنغام الـ"دي جي" كما تجمع عدد من المواطنين، رافعين العلم المصري في لجان مدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

تصويت وزير الدولة للإنتاج الحربي:

أدلى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ بمدرسة عباس العقاد الثانوية بمدينة نصر وذلك فى أول استحقاق انتخابي له بعد توليه الوزارة.

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أول انتخابات بدون حبر فسفوري منذ 2011:

منذ أن انطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس الشيوخ، بنظام القائمة، وذلك في أول انتخابات لهذا المجلس منذ إضافته بعد التعديلات الدستورية في أبريل 2019.

وتجرى الانتخابات وسط غياب استخدام الحبر الفسفوري لأول مرة منذ 2011، وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجان الانتخابية لا تستعمل الحبر الفسفوري، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

توزيع كمامات مجانا:

شهدت لجان منطقة الساحل، وشبرا الخيمة وروض الفرج، توزيع كمامات على الناخبين أمام اللجان من قبل قوات الأمن؛ حفاظًا على السلامة العامة، بينما نظم آخرون عملية دخول وخروج الناخبين من وإلى اللجان؛ لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

كما نظم عدد من المواطنين دخول الناخبين في لجان مدينة 6 أكتوبر، وتم توزيع عليهم عدد من الكمامات بشكل مجاني.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدًا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي، والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.