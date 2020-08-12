أخبار مصر | نواب القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة يلتقون وفد البرلمان العربي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر نواب القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة يلتقون وفد البرلمان العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة بجولة تفقدية في القاهرة الجديدة والشروق وبدر للجان الانتخابات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وقد التقوا أعضاء وفد البرلمان العربي أثناء جولتهم بأحد اللجان والتقطوا الصور التذكارية.

وأشاد أعضاء القائمة بالإجراءات الاحترازية والتعقيم وتوجهوا بالشكر للقضاة والمستشارين المشرفين على اللجان والإداريين وقوات الشرطة والمتطوعين من منظمات المجتمع المدني وأثناء الجولة أدلى محمد منظور بصوته في احدى مدارس القاهرة الجديدة ومحمود القط بلجنة في مصر الجديدة وكان وقد قام بالجولة كل من:

الدكتور محمد منظور، والدكتورة هالة كمال، الدكتورة عايدة نصيف، إيهاب وهبة، المهندس ناجح جلال، ومحمد عزمي، ومحمود القط.