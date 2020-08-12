شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الإسكندرية: لا مخالفات في أول أيام انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، غلق صناديق الاقتراع أمام الناخبين في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، والتى تستمر على مدار يومي ١١ و١٢ أغسطس الجاري.

وأشار «الشريف» إلى نقل الصناديق للغرف المؤمنة وإغلاق مقار اللجان الفرعية وتشميعها بالشمع الأحمر بإشراف القضاة واستلام قوات التأمين المقار الانتخابية، على أن يتم فتحها مرة أخرى، الأربعاء، في اليوم الثانى لعملية الانتخاب.

وتابع المحافظ أن الغرفة المنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير الانتخابات، لم ترصد أية مخالفات مؤثرة، وأن العملية الإنتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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