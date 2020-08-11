شكرا لقرائتكم خبر عن نادي القضاة: تلقينا شكاوى من عدم جاهزية لجان فرعية في انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت غرفة عمليات نادي قضاة مصر لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي، بيانها الأول عن متابعة اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل.

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن غرفة العمليات المشكلة بالنادي تابعت انتظام القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول للانتخابات، ومباشرتهم فتح اللجان والبدء في عملية التصويت، وتلقت الغرفة شكوى من بعض رؤساء اللجان الفرعية بعدم مناسبة بعض مقار اللجان وجاهزيتها لسير العملية الانتخابية لأدائهم دورهم في الإشراف عليها على الوجه الأكمل، والذي يستمر لأكثر من 12 ساعة متواصلة على مدار يومين.

وطالب نادي القضاة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، ونظرا لعدم إمكانية تغيير تلك اللجان، بضرورة مراجعتها والعمل على تهيئتها لاستمرار العملية الانتخابية بشكل مقبول، وعلى الزملاء إخطار اللجان العامة التابعين لها بملاحظاتهم في هذا الشأن.

وطالبت الغرفة من القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، بأخذ تخوف الزملاء من الزحام باللجان العامة وقت التسليم غدا، نظرا لقلة عددها الملحوظ عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وأخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن، وفي شأن توفير وسائل لنقل دفاتر الأصوات المتبقية إلى اللجان العامة بعين الإعتبار حرصاً على سلامة جميع المشاركين.

وتقدم مجلس الإدارة للقضاة المنوط بهم الإشراف على العملية الانتخابية في ربوع مصر، بجزيل الامتنان والتقدير على جهدهم الكبير للاضطلاع بهذه الرسالة في هذه الظروف، وحراستهم وعي المواطنين وتحملهم كل الصعاب لأداء واجبهم الوطني بكل تجرد وأمانة.

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