شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «الشيوخ» في جنوب الصعيد: حضور متوسط بسبب «الحر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب الصعيد، الثلاثاء، والمستمرة ليومين، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في الموعد المحدد، وسط إشراف قضائى كامل.

في شمال سيناء، شهد محيط لجان الانتخابات إجراءات أمنية مشددة، لتأمين سير العملية الانتخابية والناخبين، فيما قامت إدارة المرور بإغلاق الشوارع المؤدية إلى اللجان الانتخابية وتحويل مسار السيارات إلى طرق بديلة لمنع التكدس المرورى.

وفى الأقصر، توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الدائرة التي يتنافس فيها 25 مرشحا للفوز بمقعدى الفردى يتقدمهم مرشحو «مستقبل وطن»، بالإضافة إلى القائمة الوطنية «من أجل مصر» والتى تضم 11 حزبا.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية، فتح وانتظام أعمال اللجان الانتخابية البالغ عددها 201 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وباشرت الغرفة أعمالها على مدار الساعة للتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أي طوارئ.

وشهدت لجان مدينة إسنا جنوب الأقصر احتشادا وإقبالاً كبيرا من النساء منذ الساعات الأولى لانطلاق الانتخابات.

وشاركت مبادرة «صوتك حقك» النسائية بمدينة إسنا لدعوة السيدات للجان الانتخابية وتوزيع الكمامات على السيدات.

وأدلى بدوى شحات، رئيس جامعة الأقصر، بصوته الانتخابى في المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بالأقصر.

في الوادى الجديد، انتظمت عملية التصويت في كافة مناطق المحافظة، وحرص الناخبون على التواجد مبكرا، خاصة من كبار السن والسيدات، كما حرصوا على التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.

وفى البحر الأحمر، أدلى الأنبا ايلاريون البراموسى، أسقف مطرانية البحر الأحمر،، بصوتهِ في لجنة مدرسة النقيب مبارك الابتدائية، بمدينة الغردقة، يرافقه عدد من القساوسة بالكنيسة ومشايخ الوعظ والأوقاف للإدلاء باصواتهم أيضا، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وأن المشاركة واجب وطنى، وممارسة للحقوق الديمقراطية.

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في قنا، تسبب ارتفاع درجة الحرارة في مدن المحافظة، فيما شهدت القرى إقبالا متوسطا نتيجة حشد المرشحين لأنصارهم وتخصيص سيارات لنقلهم لمقار اللجان.

وشهدت اللجان تواجد أنصار عدد من المرشحين وبحوزتهم كمامات لتوزيعها على الناخبين قبل دخولهم مقار اللجان، إضافة إلى تواجد ممثلين عن مديرية الصحة للكشف على درجة حرارة الناخبين.

وشهدت لجان انتخابات الشيوخ بأسوان إقبالا متوسطا، في الوقت الذي شهدت فيه المناطق القريبة من لجان المرشحين إقبالا ملحوظا، وتراجع الإقبال وقت الظهيرة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة التي تشهدها أسوان. وشكل أنصار المرشحين غرف عمليات لمتابعة عملية التصويت وإرشاد الناخبين لمقر اللجان والرقم الانتخابى.