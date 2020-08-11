شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف 51 معيدًا في 7 كليات بجامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تكليف 51 معيدا بالكليات، مشيرا إلى تكليف 4 معيدين بكلية التجارة، و8 بكلية الطب البيطري، و9 بكلية التمريض، و12 بكلية العلوم، و10 بكلية الحقوق، و4 بكلية السياسة والاقتصاد، و4 بكلية الهندسة. وأعرب الدكتور منصور حسن عن بالغ سعادته بأبنائه المعيدين باعتبارهم نواة جديدة للبحث العلمي والعمل الاكاديمي داخل الجامعة.

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