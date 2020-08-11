شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية لحقوق الإنسان»: رصدنا دعاية أمام بعض اللجان وتوجيهًا للناخبين من «مستقبل وطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد مراقبو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، انخفاض أعداد الناخبين في اليوم الأول وضعف المشاركة، معتبرةً أن ضعف المشاركة بسبب عدة عوامل منها عدم التوعية الإعلامية الكافية بانتخابات مجلس الشيوخ وأهميته.

ورصد مراقبو المنظمة أهم الملاحظات على اليوم الانتخابي، وهي تأخر بعض اللجان عن الفتح في الميعاد المحدد، إلا أن جميع اللجان انتظمت بعد ذلك وكذلك رصد مراقبو المنظمة وجود دعاية انتخابية وتوجيه للناخبين أمام بعض اللجان من قبل بعض المرشحين وبعض الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، كما رصد مراقبو المنظمة ضعف الإقبال من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم ودعت المنظمة الأحزاب للعمل على حشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ومن أهم الملاحظات «الدعاية الانتخابية»، حيث رصدت المنظمة بعض المخالفات بقرية الباروط بمحافظة بني سويف بأن هناك4 لجان داخل القرية يقوم بها الشباب بعمل دعاية عن طريق أجهزة الكمبيوتر المحمولة «laptop» لمرشح بحزب الوفد.

وفي لجنة الوحدة المحلية بالفشن بمحافظة بني سويف رصد مراقبو المنظمة وجود سرادق بجوار سور الوحدة لحزب مستقبل وطن لتوجيه الناخبين.

وفي محافظة الأقصر رصد مراقبو المنظمة بعض المخالفات، فكانت بعض السيدات يحشدن سيدات منطقة إسنا البندر لانتخاب مرشح المنطقة، وكان ذلك بلجان 161، 162، 187، وشهدت أيضًا الوحدة الصحية بإسنا مخالفة حشد المواطنين لانتخاب مرشح المنطقة أيضًا.

أما عن حي الأسمرات بمنطقة المقطم بالقاهرة فقد شهد نوع جديد من دعاية اليوم، حيث رصدت المنظمة أن بعض مندوبي الحملة يقومون بتوزيع كوبونات على الناخبين وأوراق الدعاية المرتبطة بكوبون الناخبين، وأوضح أحد الناخبين أن هذا الكوبون يتم استبداله بعد انتهاء الناخب من الاقتراع.

ورصدت المنظمة بأن هناك توجيه للناخبين بمحافظة دمياط لبعض المرشحين بداخل مدرسة السرو الثانوية بنين اللجنة 44، وأيضًا قام بعض الأشخاص بمحافظة دمياط بتوجيه أصوات الناخبين لمرشحي حزب النور، مع وجود بعض الصور الخاصة بالدعاية للمرشحين وتم ذلك في دوائر كفر سعد بمحيط مركز شباب التوفيقية.

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كما رصد مراقبو المنظمة أمام مدرسة أحمد عبدالرحيم الثانوية بنات بأسيوط لجنة 191 توجيها الناخبين لصالح إحدى المرشحات.