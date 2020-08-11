«الصحفيين»: تلقينا 3 شكاوى في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: تلقينا 3 شكاوى في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقت غرفة العمليات بنقابة الصحفيين في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 3 شكاوى من أعضائها المشاركين في تغطية الانتخابات، وذلك بمنعهم من التصوير داخل اللجان.
وتلقت الغرفة من زميلين بوكالة أنباء الشرق الأوسط في الشكوى الأولى من منعهما من التصوير بلجنة الليسيه بمصر الجديدة وهو نفس الأمر الذي جرى مع الزميل الثالث بوكالة أنباء الشرق الأوسط بمدرسة ابن سيناء بمصر الجديدة.
وتلقت غرفة العمليات الشكوى الثالثة من زميلة بجريدة الدستور بمنعها من التصوير داخل لجنة هشام شتا بالهرم وقد تدخلت الغرفة لحل مشكلات الزملاء التي تم تجاوزها.
كانت نقابة الصحفيين شكلت غرفة للعمليات برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وهم حسين الزناتي ومحمود كامل وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر وذلك لمتابعة وتلقي وحل أي مشكلات تواجه الزملاء الذين يقومون بالتغطية الصحفية في العملية الانتخابية.
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