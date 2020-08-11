شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: تلقينا 3 شكاوى في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة العمليات بنقابة الصحفيين في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 3 شكاوى من أعضائها المشاركين في تغطية الانتخابات، وذلك بمنعهم من التصوير داخل اللجان.

وتلقت الغرفة من زميلين بوكالة أنباء الشرق الأوسط في الشكوى الأولى من منعهما من التصوير بلجنة الليسيه بمصر الجديدة وهو نفس الأمر الذي جرى مع الزميل الثالث بوكالة أنباء الشرق الأوسط بمدرسة ابن سيناء بمصر الجديدة.

وتلقت غرفة العمليات الشكوى الثالثة من زميلة بجريدة الدستور بمنعها من التصوير داخل لجنة هشام شتا بالهرم وقد تدخلت الغرفة لحل مشكلات الزملاء التي تم تجاوزها.

كانت نقابة الصحفيين شكلت غرفة للعمليات برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وهم حسين الزناتي ومحمود كامل وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر وذلك لمتابعة وتلقي وحل أي مشكلات تواجه الزملاء الذين يقومون بالتغطية الصحفية في العملية الانتخابية.