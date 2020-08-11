شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع غلق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية غلق اللجان الإنتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، وتأمين صناديق الإقتراع إستعداداً لاستكمال التصويت غداً في اليوم الثاني من الانتخابات، مؤكدة انتهاء أول أيام العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ بدون أية شكاوى.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ جرت في المواعيد المقررة لها إعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، حيث شهدت اللجان إقبالاً ملحوظاً وتزايد للمواطنين وخاصة في الفترة المسائية وانتظام سير العملية الإنتخابية أثناء فترة التصويت على أن تستأنف اللجان عملها غداً في ذات المواعيد.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بالنزول للجان للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، مؤكداً أن محافظة المنوفية سَباقة دائماً بكافة الاستحقاقات، والحياد التام بين كافة المرشحين للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل مشرف.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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