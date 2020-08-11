شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع غلق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، غلق صناديق الإقتراع في عدد كبير من مقار اللجان الإنتخابية على مستوى المحافظة، التي أغلقت صناديقها في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، وهو اليوم الأول لإنتخابات الشيوخ، على أن تبدأ فتح أبوابها الأربعاء أمام الناخبين الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الأول، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءا.

وأكد محافظ الشرقية أن عملية الإنتخابات تتم تحت إشراف قضائي كامل، مشيراً إلى أن القضاة ورؤساء اللجان قاموا بالإشراف على عملية إغلاق صناديق الإقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة والمخصصة لذلك، وإغلاق كافة الأبواب والنوافذ المحيطة بمقار تلك اللجان، ووضع الأختام اللازمة، والمعدة لهذا الأمر خصيصًا أعلاها وتركها في حراسة أمنية مشددة من رجال القوات المسلحة والشرطة المكلفين بتأمين مقار اللجان الإنتخابية، على أن تستأنف تلك اللجان عملها مرة أخرى اعتبارًا من التاسعة من صباح الغد وهو اليوم الثاني لإجراء الإنتخابات وحتى التاسعة مساء.

وأشاد محافظ الشرقية بالإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة دخال المقار واللجان الإنتخابية، وتهيئة الأجواء المناسبة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر للمشاركة في الإستحقاق الإنتخابي لإستكمال الحياة النيابية، والمضي قدماً نحو تحقيق التنمية والرخاء.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 4 ملايين و407 ألف و747 ناخب وناخبة، ممن لهم حق التصويت في الإنتخابات والمشاركة والإدلاء بأصواتهم أمام 996 مركز إنتخابي يتسع لـ 1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية أن فاعليات اليوم الأول لإنتخابات مجلس الشيوخ شهدت إقبالاً من المواطنين خلال ساعات الصباح الأولي، وفي الفترة المسائية من مختلف الأعمار والفئات والذين قاموا بالتوجه لمقار لجان الإقتراع، والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات لإستكمال الحياه النيابية.

وجاءت مراكز «القنايات- القرين – الصالحية لجديدة- أبوحماد – بلبيس- الزقازيق – كفر صقر»، في مراكز متقدمة في نسب التصويت في إنتخابات مجلس الشيوخ لليوم الأول.

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