شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب» للناخبين: زمن التزوير انتهى.. ونزولك محاربة للفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رسالة إلى الناخبين، مفادها أن «زمن التزوير انتهى»، قائلًا: «نزولك محاربة للفساد».

وأضاف «وهدان» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «TeN»، الثلاثاء، أن «الناخب لديه فرصة ليصنع نائبًا ومن يمثلوه من المرشحين داخل مجلس الشيوخ»، مناشدًا بعدم الالتفاف لدعوات المقاطعة الانتخابية.

وقال وكيل المجلس: «مبروك لمصر التجربة، ولمَن شارك أقول لهم أنتم شجعان وأبطال، خاصة الشباب في انتخابات الفردي».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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