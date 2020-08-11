شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات حقوق الإنسان»: إقبال ضعيف في اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها بمحافظات «أسوان، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الفيوم، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس» أعمال متابعتها لليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأسفرت الجولات الميدانية التي أوفدها المجلس على عدد من الملاحظات جاء أبرزها منع متابعي المجلس القومي لحقوق الإنسان من دخول لجنة مدرسة الجليل النموذجية بدائرة الزيتون بمحافظة القاهرة من قبل قوات الشرطة علمًا بأنهم يحملون تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمنت الملاحظات عدم كفاية سيارات الإسعاف والكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وكبار السن ببعض اللجان الانتخابية، وقيام عدد من أنصار حزب مستقبل وطن بتوجيه الناخبين أمام اللجان للتصويت مرشحي الحزب بمحافظة الجيزة، واستمرار الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين أمام اللجان ببعض الدوائر الانتخابية.

ورصدت الغرفة تصرفًا غير مبرر من قبل رئيس إحدى اللجان بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أثناء طلب بعض الناخبين مساعدتهم للإدلاء بأصواتهم، حيث قام بوضع بطاقات الاقتراع الخاصة بهم داخل الصندوق دون تصويت.

وأكدت الغرفة أن المؤشرات بنهاية عملية التصويت باليوم الأول تشير إلى ضعف إقبال الناخبين على المشاركة في عملية الانتخابات، حيث جاءت دون المتوسط.

وأرجعت الأسباب إلى أنها قد تكون ناتجة عن عدة عوامل أبرزها، ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، والازدحام المروري الذي أثر سلبًا على المشاركة خلال اليوم الانتخابي، وصعوبة تعرف الناخبين على المرشحين بالنظام الفردي نظرًا لاتساع نطاق الدوائر الانتخابية.

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