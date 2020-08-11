شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية.. محافظ الجيزة يستجيب لنداء ناخبة في بولاق الدكرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية، استجاب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لطلب مواطنة تقيم بشارع جودة الحصري، متفرع من شارع المساكن بحي بولاق الدكرور، تقدمت بشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية لبعد مقر لجنتها الانتخابية، وتعاني من أعراض مرضية، ما يصعب عليها الإدلاء بصوتها الانتخابي، مناشدة المسؤولين مساعدتها في ممارسة حقها الدستوري والإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.

وعلى الفور، كلف محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بسرعة التواصل مع المواطنة وتوفير وسيلة نقل لها لاصطحابها لمقر لجنتها الانتخابية الكائن بمدرسة طه حسين الابتدائية المشتركة بشارع المدرسة بصفط اللبن للإدلاء بصوتها الانتخابي وإعادتها لمحل سكنها مرة أخرى.

حرصت المواطنة على الاتصال تليفونيًا بمحافظ الجيزة لتقديم الشكر له للاستجابة السريعة لشكواها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى ضرورة النزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسه حقهم الانتخابي في المناخ الديمقراطي الذي تشهده بلدنا حاليًا.