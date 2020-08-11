شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الاقتراع في أول أيام انتخابات «الشيوخ» ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت ١٠٨ لجنة فرعية في ٩٨ مقرا انتخابيا في بورسعيد أبوابها في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، مع انتهاء اليوم الأول للتصويت.

وقام رئيس كل لجنة بالتأكد من عدم وجود ناخبين في حرم اللجنة، وتم عد بطاقات التصويت فردي وقائمة ومطابقتها بعدد الناخبين الحاضرين في كل لجنة.

وتم إغلاق الصناديق وتشميع المظاريف بالشمع الاحمر في حضور مندوبي المرشحين وتسجيل كل الخطوات في محضر اللجنة.

وجرى نقل صناديق كل لجنة إلى غرفة مؤمنة ثم أغلقت الغرفة ووضع الشمع الاحمر على الاقفال وسلم مقر اللجنة اللي الخدمات الأمنية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.